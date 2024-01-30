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Рекордний експорт озброєнь США: $238 млрд продажів військового обладнання у 2023 році

Рекордний експорт озброєнь США: $238 млрд продажів військового обладнання у 2023 році

Київ • УНН

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Загальна вартість американського експорту озброєнь у 2023 році досягла рекордних 238 мільярдів доларів, що на 16% більше, ніж у 2022 році. З них $80,9 млрд - це закордонні військові продажі, які зросли на 55,9%, і $157,5 млрд - прямі комерційні продажі, які зросли на 2,5%. Зростання пояснюється тим, що країни поповнюють запаси, відправлені в Україну, і готуються до широкомасштабних конфліктів.

Продажі військового обладнання США іншим урядам у 2023 році зросли на 16%: в розрізі іноземних військових продажів загальна вартість переданих оборонних товарів, послуг, та співробітництва склала 80,9 млрд доларів; прямі комерційні продажі, відповідно до вартості комерційних угод приватного порядку, - становила 157,5 мільярда доларів США.

Про це передає УНН із посиланням Державний департамент США.

Деталі

Продажі американської військової техніки урядам інших країн у 2023 році зросли на 16%, оскільки багато країн прагнули поповнити запаси, відправлені в Україну, і підготуватися до широкомасштабних конфліктів.

Іноземні уряди купують зброю в американських компаній двома основними способами: прямі комерційні продажі, узгоджені з компанією, або іноземні військові продажі, коли країна зазвичай зв’язується з представником Міністерства оборони в посольстві США в своїй столиці.

У 2023 фінансовому році загальна вартість переданих оборонних виробів і послуг, а також заходів щодо співпраці у сфері безпеки, які проводилися в рамках системи іноземних військових продажів, становила 80,9 мільярда доларів США.  Це означає збільшення на 55,9% проти 51,9 мільярда доларів США у 2022 фінансовому році.

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Цифра в 80,9 мільярда доларів США на 2023 фінансовий рік включає 62,25 мільярда доларів США на продаж зброї, профінансований союзниками та партнерами США; 3,97 мільярда доларів, профінансованих через програму іноземного військового фінансування Title 22; і 14,68 мільярдів доларів, профінансованих через інші програми Державного департаменту, зокрема Ініціатива сприяння безпеці України.

Загальна санкціонована вартість авторизацій прямих комерційних продажів (DCS), укладених у приватному порядку, на 2023 фінансовий рік становила 157,5 мільярда доларів США, - це на 2,5% більше порівняно зі 153,6 мільярдами доларів у 2022 фінансовому році. 

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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