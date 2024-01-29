Зеленський: Ключова мета 2023 року - перевершити ворога за якістю роботи безпілотників

Випереджати ворога у якості роботи з дронами – це одне з головних завдань року. Про це заявив президент України у вечірньому зверненні, передає УНН.

Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що чим успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів вдасться зберегти.

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Про скандальні повідомлення, що активно ширяться у ЗМІ, про ніби-то зняття з посад Валерія Залужного та Рустема Умєрова, Президент нічого не сказав. Зеленський ані підтвердив, ані спростував повідомлення, що сколихнули громадськість.



Нагадаємо

Українські військові випробовують нові наземні безпілотники, серед яких безпілотник, що встановлює міни, бойовий безпілотник з кулеметом, а також безпілотники-камікадзе, які можуть долати великі відстані для атак на цілі.