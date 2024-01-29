Міноборони зробило першу заяву на тлі чуток про можливі відставки Залужного та Умерова
Київ • УНН
Міністерство оборони України зробило першу заяву на тлі чуток про можливі відставки головнокомандувача Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умерова.
На тлі чуток про звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у Міністерстві оборони України зробили першу заяву для всіх журналістів. Про це пише УНН.
Деталі
Так, сьогодні ввечері на Telegram-каналі Міністерства оборони України заявили, що "це не правда". Ймовірно йдеться про чутки щодо звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умерова.
Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда
Контекст
Наразі офіційної інформації немає, але журналісти та нардепи повідомляють, що замість Залужного призначено начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
Крім того, джерела народних депутатів заявили про звільнення міністра оборони Рустема Умерова.