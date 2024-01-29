Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова
Киев • УНН
Министерство обороны Украины сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках главнокомандующего Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова.
На фоне слухов об увольнении Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Министерстве обороны Украины сделали первое заявление для всех журналистов. Об этом пишет УНН.
Детали
Так, сегодня вечером на Telegram-канале Министерства обороны Украины заявили, что "это не правда". Вероятно речь идет о слухах об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова.
Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда
Контекст
Пока официальной информации нет, но журналисты и нардепы сообщают, что вместо Залужного назначен начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кроме того, источники народных депутатов заявили об увольнении министра обороны Рустема Умерова.
Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова
Министерство обороны Украины сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках главнокомандующего Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова.
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