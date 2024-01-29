Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова

На фоне слухов об увольнении Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Министерстве обороны Украины сделали первое заявление для всех журналистов. Об этом пишет УНН.

Детали

Так, сегодня вечером на Telegram-канале Министерства обороны Украины заявили, что "это не правда". Вероятно речь идет о слухах об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова.

Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда - говорится в заявлении министерства обороны.

Контекст

Пока официальной информации нет, но журналисты и нардепы сообщают, что вместо Залужного назначен начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кроме того, источники народных депутатов заявили об увольнении министра обороны Рустема Умерова.