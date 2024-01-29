Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников

Опережать врага в качестве работы с дронами - это одна из главных задач года. Об этом заявил президент Украины в вечернем обращении, передает УНН.

Отдельный разговор - о дронах: вопросы производства, вопросы снабжения, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года - опережать врага в качестве работы с дронами. - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов удастся сохранить.

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О скандальных сообщениях, активно распространяющихся в СМИ, о якобы снятии с должностей Валерия Залужного и Рустема Умерова, Президент ничего не сказал. Зеленский ни подтвердил, ни опроверг сообщения, всколыхнувшие общественность.



Напомним

Украинские военные испытывают новые наземные беспилотники, среди которых беспилотник, устанавливающий мины, боевой беспилотник с пулеметом, а также беспилотники-камикадзе, которые могут преодолевать большие расстояния для атак на цели.