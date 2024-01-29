Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников
Киев • УНН
Зеленский заявил, что ключевой задачей на 2023 год для Украины является сохранение преимущества над Россией в операциях с использованием беспилотников. По его словам, Украина должна разрабатывать лучшие беспилотники, чтобы спасать жизни солдат и опережать российские войска.
Опережать врага в качестве работы с дронами - это одна из главных задач года. Об этом заявил президент Украины в вечернем обращении, передает УНН.
Отдельный разговор - о дронах: вопросы производства, вопросы снабжения, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года - опережать врага в качестве работы с дронами.
Детали
Он отметил, что чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов удастся сохранить.
Дополнительно
О скандальных сообщениях, активно распространяющихся в СМИ, о якобы снятии с должностей Валерия Залужного и Рустема Умерова, Президент ничего не сказал. Зеленский ни подтвердил, ни опроверг сообщения, всколыхнувшие общественность.
Напомним
Украинские военные испытывают новые наземные беспилотники, среди которых беспилотник, устанавливающий мины, боевой беспилотник с пулеметом, а также беспилотники-камикадзе, которые могут преодолевать большие расстояния для атак на цели.
Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников
Зеленский заявил, что ключевой задачей на 2023 год для Украины является сохранение преимущества над Россией в операциях с использованием беспилотников. По его словам, Украина должна разрабатывать лучшие беспилотники, чтобы спасать жизни солдат и опережать российские войска.
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