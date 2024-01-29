Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
Киев • УНН
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
Сейчас, во время войны с рф, для Украины крайне важна международная финансовая помощь. Однако скандалы, связанные с коррупцией и злоупотреблением в государственных органах, вредят имиджу государства. Такое мнение в комментарии УНН высказал руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.
Ранее из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.
"Мы постоянно просим помощи, говорим что мы побороли коррупцию: дайте нам деньги - мы поборем рф. А как мы поборем рф, если мы не побороли сами себя? Поэтому такие дела однозначно влияют на наш имидж", - отметил Бобыренко.
По его словам, в Украине существует неуважение к институтам, их используют для собственных интересов: обогащения или приумножения власти и влияния. Нечто подобное, по мнению Бобыренко, есть также в россии. "Но чем мы тогда отличаемся от рф, когда мы вроде бы боремся и воюем за европейские ценности, а сами их не исповедуем? Вот это парадокс Украины, что она воюет за ценности, которые не исповедует сама", - отметил он.
В то же время он подчеркнул, что уважение к государственным органам - это европейский стандарт. "Чтобы мы понимали, если регулятор нарушает правила, то в европейской традиции это дно и плинтус. Потому что как раз уважение к институтам и является европейским стандартом", - сказал Бобыренко.
Напомним
В США подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, где коррупция рассматривается как реальная угроза. Стратегия в частности предусматривает реформы для борьбы с коррупцией, деолигархизацию, переход войска на стандарты НАТО и углубленное изучение английского языка.
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя.
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