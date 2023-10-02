Корупція в Україні непокоїть Білий дім більше, ніж про це публічно говорять - Politico

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Чиновники адміністрації Байдена набагато більше стурбовані рівнем корупції в Україні, аніж публічно це визнають. Про це свідчить конфіденційний стратегічний документ США, який опинився в руках журналістів Politico.

У документі йдеться про те, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від допомоги боротьби України проти російського вторгнення, і що Київ не може відкладати боротьбу з хабарництвом.

Також у конфіденційній версії документа сказано, що високий рівень сприйняття корупції може "підірвати довіру української громадськості й іноземних лідерів до уряду воєнного часу".

Конфіденційна версія "Інтегрованої стратегії країни" приблизно втричі довша і містить набагато більше подробиць про цілі США в Україні: від приватизації банків до допомоги більшій кількості шкіл у викладанні англійської мови та заохочення українських військових до прийняття протоколів НАТО. Багато цілей покликані зменшити корупцію, яка спустошує країну.

У документі також описуються такі цілі США, як допомога в реформуванні елементів апарату національної безпеки України, щоб забезпечити "децентралізований, толерантний до ризиків підхід до виконання завдань" і зменшити "можливості для корупції".

Стратегія також передбачає відновлення дипломатичної присутності США в Україні, розширивши її за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро.

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