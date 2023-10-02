Корупція в Україні непокоїть Білий дім більше, ніж про це публічно говорять - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, де корупція розглядається як реальна загроза. Стратегія зокрема передбачає реформи задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, перехід війська на стандарти НАТО та поглиблене вивчення англійської мови, про це пише Politico, повідомляє УНН.
Деталі
Чиновники адміністрації Байдена набагато більше стурбовані рівнем корупції в Україні, аніж публічно це визнають. Про це свідчить конфіденційний стратегічний документ США, який опинився в руках журналістів Politico.
У документі йдеться про те, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від допомоги боротьби України проти російського вторгнення, і що Київ не може відкладати боротьбу з хабарництвом.
Також у конфіденційній версії документа сказано, що високий рівень сприйняття корупції може "підірвати довіру української громадськості й іноземних лідерів до уряду воєнного часу".
Конфіденційна версія "Інтегрованої стратегії країни" приблизно втричі довша і містить набагато більше подробиць про цілі США в Україні: від приватизації банків до допомоги більшій кількості шкіл у викладанні англійської мови та заохочення українських військових до прийняття протоколів НАТО. Багато цілей покликані зменшити корупцію, яка спустошує країну.
У документі також описуються такі цілі США, як допомога в реформуванні елементів апарату національної безпеки України, щоб забезпечити "децентралізований, толерантний до ризиків підхід до виконання завдань" і зменшити "можливості для корупції".
Стратегія також передбачає відновлення дипломатичної присутності США в Україні, розширивши її за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Остін пообіцяв Умєрову, що США продовжать підтримувати Україну