Остін пообіцяв Умєрову, що США продовжать підтримувати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сполучені Штати продовжать надавати Україні усю необхідну військову підтримку. Про це повід міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками телефонної розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном, пише УНН.
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“Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США. Міністр Остін запевнив мене, що підтримка триватиме. Українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою”, — написав Умєров на своїй сторінці у соцмережі “Х” (Twitter).
Нагадаємо
Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет, у якому немає додаткової допомоги Україні.
В МЗС України запевнили, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.