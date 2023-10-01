Остін пообіцяв Умєрову, що США продовжать підтримувати Україну

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“Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США. Міністр Остін запевнив мене, що підтримка триватиме. Українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою”, — написав Умєров на своїй сторінці у соцмережі “Х” (Twitter).

Нагадаємо

Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет, у якому немає додаткової допомоги Україні.

В МЗС України запевнили, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.