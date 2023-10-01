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Остин пообещал Умерову, что США продолжат поддерживать Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине всю необходимую военную поддержку. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня имел телефонный разговор с моим американским коллегой, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь с стороны США. Министр Остин заверил меня, что поддержка будет продолжаться. Украинские воины и в дальнейшем будут иметь сильную поддержку на поле боя”, — написал Умеров на своей странице в соцсети “Х” (Twitter).

Напомним

Сенат США проголосовал за временный бюджет, в котором нет дополнительной помощи Украине.

В МИД Украины заверили, что ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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