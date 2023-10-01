Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше – МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Ситуація із тимчасовим бюджетом США, до якого не включені видатки на підтримку України, не вплине на надходження допомоги, яка була оголошена раніше. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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“Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 млрд. дол. США на оборонку та 1,23 млрд. дол. США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти. Натомість „шатдаун“ американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України”, — зазначив Олег Ніколенко.
Речник МЗС додав, що зараз українська влада активно працює із американськими партнерами, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.
За його словами, в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу.
Нагадаємо
Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет, у якому немає додаткової допомоги Україні. Президент США Джо Байден цей бюджет підтримав.