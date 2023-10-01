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Актуальне
Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент Джо Байден підтримав ухвалений обома палатами Конгресу тимчасовий проєкт фінансування уряду країни на 45 днів, який не містить допомоги Україні. Про це йдеться в опублікованій Білим домом письмовій заяві глави держави, передає УНН.

Деталі

Байден висловив упевненість у тому, що речник Палати представників Конгресу Кевін Маккарті доб'ється в нижній палаті прийняття ініціативи про надання Україні додаткової допомоги.

Як пише CNN, Байден високо оцінив двопартійні зусилля, спрямовані на те, щоб уряд працював і далі, але додав, що боротьба республіканців у Палаті представників була «сфабрикованою кризою», якої можна було уникнути кілька місяців тому.

Цитата

«Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб уряд залишався працювати, запобігаючи непотрібній кризі, яка завдала б непотрібного болю мільйонам працьовитих американців», — сказав президент байден.

Далі Байден розкритикував республіканців у Палаті представників за «сфабриковану кризу», сказавши: «Ми ніколи не повинні були бути в такому становищі. Буквально кілька місяців тому ми зі спікером Маккарті досягли бюджетної угоди, щоб уникнути саме такого типу сфабрикованої кризи».

Байден знову підтвердив свою підтримку Україні, закликаючи Конгрес прийняти окреме фінансування допомоги Україні у війні проти Росії.

«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми ні за яких обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана», – сказав він.

Проміжний законопроект фінансуватиме уряд до 17 листопада.

Доповнення

Демократи пообіцяли подальшу допомогу Україні. Планується, що буде внесений окремий законопроєкт щодо виділення додаткової фінансової допомоги Україні.

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