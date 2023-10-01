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Байден поддержал временный бюджет без помощи Украине

Байден поддержал временный бюджет без помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Джо Байден поддержал принятый обеими палатами Конгресса временный проект финансирования правительства страны на 45 дней, который не содержит помощи Украине. Об этом говорится в опубликованном Белым домом письменном заявлении главы государства, передает УНН.

Детали

Байден выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти добьется в нижней палате принятия инициативы о предоставлении Украине дополнительной помощи.

Как пишет CNN, Байден высоко оценил двухпартийные усилия, направленные на то, чтобы правительство работало и дальше, но добавил, что борьба республиканцев в Палате представителей была «сфабрикованным кризисом», которого можно было избежать несколько месяцев назад.

Цитата

«Сегодня вечером двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате проголосовало за то, чтобы правительство оставалось работать, предотвращая ненужный кризис, который причинил бы ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев», — сказал президент Байден.

Далее Байден раскритиковал республиканцев в Палате представителей за «сфабрикованный кризис», сказав: «Мы никогда не должны были быть в таком положении. Буквально несколько месяцев назад мы со спикером Маккарти достигли бюджетного соглашения, чтобы избежать именно такого типа сфабрикованного кризиса».

Байден вновь подтвердил свою поддержку Украине, призывая Конгресс принять отдельное финансирование помощи Украине в войне против России.

«Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана», – сказал он.

Промежуточный законопроект будет финансировать правительство до 17 ноября.

Дополнение

Демократы пообещали дальнейшую помощь Украине. Планируется, что будет внесен отдельный законопроект о выделении дополнительной финансовой помощи Украине.

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