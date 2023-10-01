"Шатдауну не буде?": Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет, у якому немає додаткової допомоги Україні

Деталі

Законопроект республіканців спрямований на те, щоб уникнути припинення роботи уряду шляхом тимчасового фінансування федерального уряду.

Тепер ініціатива вирушить американському президенту Джо Байдену. Очікується, що Байден найближчим часом підпише її, щоб уникнути призупинення роботи федерального уряду.

Нагадаємо

У суботу, 30 жовтня, Палата представників Конгресу США ухвалила проєкт бюджету країни на 45 днів, який не містить додаткової допомоги Україні на суму 6,2 мільярда доларів. Проект підтримали 335 конгресменів, 91 висловився проти. Єдиним демократом, який проголосував проти цього проєкту бюджету, був конгресмен Майк Квіглі з Іллінойсу.

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Доповнення

Демократи пообіцяли подальшу допомогу Україні, хоча ухвалений тимчасовий бюджет на 45 днів її не передбачає. Планується, що буде внесений окремий законопроєкт щодо виділення додаткової фінансової допомоги Україні.