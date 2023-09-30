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"Щоб купувати речі, потрібні гроші" - Білий дім про допомогу Україні у разі "шатдауну"

"Щоб купувати речі, потрібні гроші" - Білий дім про допомогу Україні у разі "шатдауну"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. В уряду Сполучених Штатів є "певні залишкові кошти", але "шатдаун" матиме вплив на допомогу Україні. Про це повідомила директорка Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при виконавчому офісі президента США) Шаланда Янґ, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Цитата

"Ми не можемо робити більше із меншими ресурсами, коли йдеться про зусилля воєнного часу. Правила існують не просто так. На те, щоб закуповувати певні речі, потрібні гроші" - заявила Янґ під час брифінгу у Білому домі.

Але навіть, якщо США зможуть надсилати допомогу Україні, немає гарантії, що не постраждає "готовність" самих Сполучених Штатів, додала чиновниця.

Доповнення

Якщо Конгрес США до кінця вересня не ухвалить бюджет на наступний фіскальний рік, це може паралізувати роботу частини державних інституцій. Це й називають у США терміном "шатдаун".

У Конгресі також обговорюють законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів у разі неухвалення бюджету. Серед іншого, у цьому проєкті йдеться і про гроші для України.

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