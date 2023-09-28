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Шатдаун може вплинути на підготовку українських пілотів – Пентагон

Шатдаун може вплинути на підготовку українських пілотів – Пентагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Потенційний шатдаун (тимчасова часткова зупинка роботи державних органів – ред) може вплинути на програму тренування українських пілотів у СШа на винищувачах F-16. Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Ми зʼясовуємо деталі, але певний вплив на навчання українських пілотів шатдаун можемати. Ми сподіваємось, що Конгрес зможе працювати та двопартійно знайти шлях уникнути шатдауну, але ми все ще працюємо щодо багатьох деталей щодо впливу, який це може мати», — сказала Сабріна Сінгх.

Деталі

Як розповіла Сабріна Сінгх, після завершення цих курсів пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Аризоні.

Цитата

«Курси з англійської почалося для кількох пілотів. У мене немає конкретної цифри. Курси з англійської мови залежатимуть від рівня володіння та навичок. Тож немає жодного точного часу, коли від цих тренувань перейдуть до навчань з пілотування»

Контекст

У Техасі розпочались курси англійської мови для кількох українських пілотів. Після закінчення - пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Арізоні.

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