У США розпочались курси англійської для кількох українських пілотів. Наступний крок - навчання на F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Техасі розпочались курси англійської мови для кількох українських пілотів. Після закінчення - пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Арізоні. Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, передає УНН.
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"У Техасі розпочались курси англійської мови для кількох українських пілотів. Тривалість цих курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків, - Пентагон. Після закінчення цих курсів пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Арізоні", - написав Яриш.
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У Повітряних Силах ЗСУ показали, як українські льотчики навчаються літати на винищувачах F-16 з використанням віртуальної реальності.
Доповнення
Українські пілоти, які поїдуть наступними групами в країни Європи чи в США для навчання на F-16, наразі проводять домашню роботу. Вчать англійську мову та працюють на симуляторах.