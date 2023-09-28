У США розпочались курси англійської для кількох українських пілотів. Наступний крок - навчання на F-16

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"У Техасі розпочались курси англійської мови для кількох українських пілотів. Тривалість цих курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків, - Пентагон. Після закінчення цих курсів пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Арізоні", - написав Яриш.

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У Повітряних Силах ЗСУ показали, як українські льотчики навчаються літати на винищувачах F-16 з використанням віртуальної реальності.

Доповнення

Українські пілоти, які поїдуть наступними групами в країни Європи чи в США для навчання на F-16, наразі проводять домашню роботу. Вчать англійську мову та працюють на симуляторах.