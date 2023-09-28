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У США розпочались курси англійської для кількох українських пілотів. Наступний крок - навчання на F-16

У США розпочались курси англійської для кількох українських пілотів. Наступний крок - навчання на F-16

Київ • УНН

 • 159851 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Техасі розпочались курси англійської мови для кількох українських пілотів. Після закінчення - пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Арізоні. Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, передає УНН.

Цитата

"У Техасі розпочались курси англійської мови для кількох українських пілотів. Тривалість цих курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків, - Пентагон. Після закінчення цих курсів пілоти продовжать спеціалізовані навчання на F-16 в Арізоні", - написав Яриш.

Раніше

У Повітряних Силах ЗСУ показали, як українські льотчики навчаються літати на винищувачах F-16 з використанням віртуальної реальності.

Доповнення

Українські пілоти, які поїдуть наступними групами в країни Європи чи в США для навчання на F-16, наразі проводять домашню роботу. Вчать англійську мову та працюють на симуляторах.

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