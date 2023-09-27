У Повітряних Силах показали, як пілоти адаптуються до F-16

Цитата

“Поки побратими опановують F-16 за кордоном, льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують битися за українське небо та нищать окупанта на землі. І коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Українські пілоти, які поїдуть наступними групами в країни Європи чи в США для навчання на F-16, наразі проводять домашню роботу. Вчать англійську мову та працюють на симуляторах.