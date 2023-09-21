Ігнат про F-16: пілоти, які ще не виїхали на навчання, в Україні проводять домашню роботу

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"Пілоти, які навіть ще не виїхали, мається на увазі інші групи, які поїдуть в іншій хвилі в країни Європи чи в США, вони вже тут проводять домашню роботу. Це симулятори, англійська мова. Все відбувається за відповідним встановленим планом. Запевняю, що робота йде, робиться все можливе, щоб якомога швидше наші пілоти закінчили навчання і не лише пілоти", - розповів Ігнат.

Він пояснив, що велика група авіаційних фахівців, військових інженерів теж виїхала на навчання уже тривалий час разом з пілотами перебуває там.

«Для опанування знань з експлуатації та обслуговування літаків F-16. В Україні теж робляться певні кроки для облаштування інфраструктури. Що стосується самої підготовки, то пілоти та інші фахівці будуть навчатися на різних майданчиках, в різних країнах», - сказав Ігнат.

Доповнення

Ігнат раніше повідомляв, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав серйозних обертів. Олексій Резніков, коли ще був на посаді міністра оборони України заявляв, що очікує на появу F-16 весною.