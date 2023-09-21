Ігнат про F-16: пілоти, які ще не виїхали на навчання, в Україні проводять домашню роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Українські пілоти, які поїдуть наступними групами в країни Європи чи в США для навчання на F-16, наразі проводять домашню роботу. Вчать англійську мову та працюють на симуляторах, повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Пілоти, які навіть ще не виїхали, мається на увазі інші групи, які поїдуть в іншій хвилі в країни Європи чи в США, вони вже тут проводять домашню роботу. Це симулятори, англійська мова. Все відбувається за відповідним встановленим планом. Запевняю, що робота йде, робиться все можливе, щоб якомога швидше наші пілоти закінчили навчання і не лише пілоти", - розповів Ігнат.
Він пояснив, що велика група авіаційних фахівців, військових інженерів теж виїхала на навчання уже тривалий час разом з пілотами перебуває там.
«Для опанування знань з експлуатації та обслуговування літаків F-16. В Україні теж робляться певні кроки для облаштування інфраструктури. Що стосується самої підготовки, то пілоти та інші фахівці будуть навчатися на різних майданчиках, в різних країнах», - сказав Ігнат.
Доповнення
Ігнат раніше повідомляв, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав серйозних обертів. Олексій Резніков, коли ще був на посаді міністра оборони України заявляв, що очікує на появу F-16 весною.