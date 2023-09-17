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Процес навчання українських пілотів на F-16 набрав серйозних обертів - ПС ЗСУ

Процес навчання українських пілотів на F-16 набрав серйозних обертів - ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 1396273 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав серйозних обертів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Дуже багато задають питань стосовно того де, у якій країні, скільки пілотів й скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо ми зараз так детально відповідати на ці запитання для працівників ЗМІ», - сказав Ігнат.

Він пояснив, що не кожна хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території.

«Лише можу запевнити, що процес дійсно таки зрушив з місця дуже серйозно. Він не був на місці, а набув обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку. Я думаю, що про це будуть подальші заяви від лідерів країн», - розповів Ігнат.

Ігнат зазначив, що географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції доволі велика і вона збільшується.

Окрім того, він повідомив, що вже вирішене питання, що США будуть навчати українських пілотів.

«Будуть займатися різною підготовкою, починаючи з мовної і закінчуючи вже безпосереднім навчанням пілотів на літаках», - сказав Ігнат.

Доповнення

Керівник Військово-повітряних сил Національної гвардії США Майкл повідомляв, що українські пілоти зовсім скоро прибудуть до США для навчання на винищувачах F-16. Їхня підготовка триватиме 3-9 місяців залежно від рівня навичок.

Олексій Резніков, коли ще був на посаді міністра оборони України заявляв, що очікує на появу F-16 весною.

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