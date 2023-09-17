Процесс обучения украинских пилотов на F-16 набрал серьезные обороты - ВС ВСУ

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«Очень много задают вопросов относительно того где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем мы сейчас так подробно отвечать на эти вопросы для работников СМИ», - сказал Игнат.

Он пояснил, что не каждая хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на ее территории.

«Только могу заверить, что процесс действительно таки сдвинулся с места очень серьезно. Он не был на месте, а набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку. Я думаю, что об этом будут дальнейшие заявления от лидеров стран», - рассказал Игнат.

Игнат отметил, что география стран, которые приобщаются к авиационной коалиции довольно большая и она увеличивается.

Кроме того, он сообщил, что уже решен вопрос, что США будут обучать украинских пилотов.

«Будут заниматься различной подготовкой, начиная с языковой и заканчивая уже непосредственным обучением пилотов на самолетах», - сказал Игнат.

Дополнение

Руководитель Военно-воздушных сил Национальной гвардии США Майкл сообщал, что украинские пилоты совсем скоро прибудут в США для обучения на истребителях F-16. Их подготовка будет длиться 3-9 месяцев в зависимости от уровня навыков.

Алексей Резников, когда еще был на посту министра обороны Украины заявлял, что ожидает появления F-16 весной.