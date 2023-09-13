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Підготовка українських пілотів на F-16 триватиме від 3 до 9 місяців — армія США

Підготовка українських пілотів на F-16 триватиме від 3 до 9 місяців — армія США

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Українські пілоти зовсім скоро прибудуть до США для навчання на винищувачах F-16. Їхня підготовка триватиме 3-9 місяців залежно від рівня навичок. Про це повідомив журналістам керівник Військово-повітряних сил Національної гвардії США Майкл, пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Він розповів, що на українських пілотів чекають на базі в місті Тусон у штаті Арізона. Деякі українські пілоти матимуть змогу завершити курс навчання протягом трьох місяців, але частину з них доведеться навчати до дев'яти місяців.

Цитата

"Щоб бути готовими, вони мають провести у Тусоні від трьох до дев'яти місяців — залежно від їхнього рівня володіння винищувачами", — сказав Ло.

Доповнення

Цього літа в пресу просочилася доповідь американських військових, згідно з якою для навчання українських пілотів польотам на F-16 потрібно лише чотири місяці. Як повідомляє видання, у вівторок Ло пояснив, що два льотчики ЗСУ, на основі навчання яких було складено цю доповідь, мали значний досвід та гарний рівень англійської мови.

Але якщо у пілотів досвіду менше досвіду або недостатні пізнання в англійській — їх доведеться навчати близько дев'яти місяців, що становить термін звичайного курсу навчання, сказав американський генерал-лейтенант.

"Для тих, хто зараз належить до кадрових пілотів, має досвід і постійно вирушає на бойові вильоти, захищаючи свою батьківщину, я думаю, що три місяці це абсолютно реалістичний термін", — розповідає Ло.

Однак після закінчення навчання в США українські льотчики ще мають вирушити на практику до Європи, продовжити польоти там, і лише потім командування ухвалить рішення щодо їхньої готовності до бойових дій в Україні, сказав голова Військово-повітряних сил Національної гвардії США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розраховує використати F-16 у бою вже цієї зими — WSJ

Українські військові сподіваються розпочати бойові польоти на F-16 до лютого 2024 року – ці дати загалом підтверджуються нинішніми оцінками Майкла Ло. Західні країни обіцяли надати Україні близько 50 винищувачів F-16. На думку Ло, така кількість літаків може вплинути на перебіг бойових дій.

Нагадаємо

Колишній міністр оборони Резніков очікує появу F-16 весною.

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