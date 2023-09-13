Подготовка украинских пилотов на F-16 продлится от 3 до 9 месяцев - армия США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинские пилоты совсем скоро прибудут в США для обучения на истребителях F-16. Их подготовка продлится 3-9 месяцев в зависимости от уровня навыков. Об этом сообщил журналистам руководитель Военно-воздушных сил Национальной гвардии США Майкл, пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
Он рассказал, что украинских пилотов ждут на базе в городе Тусон в штате Аризона. Некоторые украинские пилоты смогут завершить курс обучения в течение трех месяцев, но часть из них придется обучать до девяти месяцев.
Цитата
"Чтобы быть готовыми, они должны провести в Тусоне от трех до девяти месяцев — в зависимости от их уровня владения истребителями", — сказал Ло.
Дополнение
Этим летом в прессу просочился доклад американских военных, согласно которому для обучения украинских пилотов полетам на F-16 требуется всего четыре месяца. Как сообщает издание, во вторник Ло объяснил, что два летчика ВСУ, на основе обучения которых был составлен этот доклад, имели значительный опыт и хороший уровень английского языка.
Но если у пилотов опыта меньше опыта или недостаточные познания в английском — их придется обучать около девяти месяцев, что составляет срок обычного курса обучения, сказал американский генерал-лейтенант.
"Для тех, кто сейчас относится к кадровым пилотам, имеет опыт и постоянно отправляется на боевые вылеты, защищая свою родину, я думаю, что три месяца это абсолютно реалистичный срок", — рассказывает Ло.
Однако после окончания обучения в США украинские летчики еще должны отправиться на практику в Европу, продолжить полеты там, и только потом командование примет решение об их готовности к боевым действиям в Украине, сказал глава Военно-воздушных сил Национальной гвардии США.
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Украинские военные надеются начать боевые полеты на F-16 до февраля 2024 года – эти даты в целом подтверждаются нынешними оценками Майкла Ло. Западные страны обещали предоставить Украине около 50 истребителей F-16. По мнению Ло, такое количество самолетов может повлиять на ход боевых действий.
Напомним
Бывший министр обороны Резников ожидает появление F-16 весной.