Україна розраховує використати F-16 у бою вже цієї зими — WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Україні мають сподівання, що американські винищувачі F-16 можна буде використати на українсько-російському фронті вже взимку 2024 року. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.
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"Київське військове керівництво заявляє, що українські пілоти можуть взяти участь у бойових діях на винищувачах F-16 вже цієї зими, що є більш оптимістичним графіком, ніж попередні оцінки, і може надати українським військам значні нові можливості для ведення бойових дій в наступному році", - йдеться у повідомленні.
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Союзники переконані, що декілька літаків F-16 зможуть взяти участь у війні Росії проти України у лютому 2024 року. На заваді швидкої передачі літаків на фронт стала англійська мова.
Група українських пілотів вирушила на льотну підготовку на авіабазу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штату Арізона. На ній базується 162 авіакрило ВПС США. Ще десятки українських пілотів починають курс навчання англійської мови на базі ВПС Лекленд у Сан-Антоніо.
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На їхніх захист виступив командувач сил США в Європі Бен Годжес. Він переконаний, що західні посадовці "надмірно стурбовані" рівнем володіння англійською мовою.
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"Їм потрібно вміти керувати літаком, їм не потрібно вміти читати Шекспіра", - вважає Ходжес.
У виданні також відзначають, що F-16 вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі на кожну годину в повітрі. Тому навчання обслуговуючого персоналу виявляється ще складнішим завданням, аніж підготовка пілотів.
Нагадаємо
Колишній міністр оборони Резніков очікує появу F-16 весною.