Ігнат: у першу групу навчання на F-16 обрали найперспективніших пілотів, їх уже відправили до Данії

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"Відправили зараз у Данію групу - було визначено командувачем Повітряних сил генерал-летенантом Миколою Олещуком одних з кращих пілотів, які повинні бути саме тими першими людьми, які опанують... Тому це були кращі пілоти, найперспективніші, які зможуть швидко, сподіваюся, вивчитись, разом з інженерно-авіаційним складом", - сказав Ігнат.

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З його слів, очікується, що "за першою групою піде вже друга, потім третя і так далі, і тоді ми зможемо максимально відправити на всі майданчики, які нам нададуть наші партнери - це буде не лише Данія - людей для того, щоб максимально ефективно охопити навчальний процес".

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