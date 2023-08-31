Игнат: в первую группу обучения на F-16 выбрали самых перспективных пилотов, их уже отправили в Данию
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В первую группу для обучения на самолетах F-16 выбрали самых перспективных пилотов, их уже отправили в Данию, сообщил в четверг в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
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"Отправили сейчас в Данию группу - было определено командующим Воздушных сил генерал-лейтенантом Николаем Олещуком одних из лучших пилотов, которые должны быть именно теми первыми людьми, которые овладеют... Поэтому это были лучшие пилоты, самые перспективные, которые смогут быстро, надеюсь, выучиться, вместе с инженерно-авиационным составом", - сказал Игнат.
Детали
По его словам, ожидается, что "за первой группой пойдет уже вторая, потом третья и так далее, и тогда мы сможем максимально отправить на все площадки, которые нам предоставят наши партнеры - это будет не только Дания, - людей для того, чтобы максимально эффективно охватить учебный процесс".
Напомним
Министр обороны Резников ожидает появление F-16 весной.