Игнат: в первую группу обучения на F-16 выбрали самых перспективных пилотов, их уже отправили в Данию

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"Отправили сейчас в Данию группу - было определено командующим Воздушных сил генерал-лейтенантом Николаем Олещуком одних из лучших пилотов, которые должны быть именно теми первыми людьми, которые овладеют... Поэтому это были лучшие пилоты, самые перспективные, которые смогут быстро, надеюсь, выучиться, вместе с инженерно-авиационным составом", - сказал Игнат.

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По его словам, ожидается, что "за первой группой пойдет уже вторая, потом третья и так далее, и тогда мы сможем максимально отправить на все площадки, которые нам предоставят наши партнеры - это будет не только Дания, - людей для того, чтобы максимально эффективно охватить учебный процесс".

Напомним

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