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Украина рассчитывает использовать F-16 в бою уже этой зимой - WSJ

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине надеются, что американские истребители F-16 можно будет использовать на украинско-российском фронте уже зимой 2024 года. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

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"Киевское военное руководство заявляет, что украинские пилоты могут принять участие в боевых действиях на истребителях F-16 уже этой зимой, что является более оптимистичным графиком, чем предыдущие оценки, и может предоставить украинским войскам значительные новые возможности для ведения боевых действий в следующем году", - говорится в сообщении.

Детали

Союзники убеждены, что несколько самолетов F-16 смогут принять участие в войне России против Украины в феврале 2024 года. На пути быстрой передачи самолетов на фронт стал английский язык.

Группа украинских пилотов отправилась на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона. На ней базируется 162 авиакрыло ВВС США. Еще десятки украинских пилотов начинают курс обучения английскому языку на базе ВВС Лекленд в Сан-Антонио.

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В их защиту выступил командующий силами США в Европе Бен Ходжес. Он убежден, что западные чиновники "чрезмерно обеспокоены" уровнем владения английским языком.

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"Им нужно уметь управлять самолетом, им не нужно уметь читать Шекспира", - считает Ходжес.

В издании также отмечают, что F-16 требуют примерно 16 часов обслуживания на земле на каждый час в воздухе. Поэтому обучение обслуживающего персонала оказывается еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.

Напомним

Бывший министр обороны Резников ожидает появление F-16 весной.

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