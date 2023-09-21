Игнат о F-16: пилоты, которые еще не выехали на обучение, в Украине проводят домашнюю работу

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"Пилоты, которые даже еще не выехали, имеется в виду другие группы, которые поедут в другой волне в страны Европы или в США, они уже здесь проводят домашнюю работу. Это симуляторы, английский язык. Все происходит по соответствующему установленному плану. Уверяю, что работа идет, делается все возможное, чтобы как можно быстрее наши пилоты закончили обучение и не только пилоты", - рассказал Игнат.

Он пояснил, что большая группа авиационных специалистов, военных инженеров тоже выехала на обучение уже длительное время вместе с пилотами находятся там.

«Для освоения знаний по эксплуатации и обслуживанию самолетов F-16. В Украине тоже делаются определенные шаги для обустройства инфраструктуры. Что касается самой подготовки, то пилоты и другие специалисты будут обучаться на разных площадках, в разных странах», - сказал Игнат.

Дополнение

Игнат ранее сообщал, что процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал серьезные обороты. Алексей Резников, когда еще был на посту министра обороны Украины заявлял, что ожидает появления F-16 весной.