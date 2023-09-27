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В Воздушных Силах показали, как пилоты адаптируются к F-16

Киев • УНН

 • 324196 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Воздушных Силах ВСУ показали, как украинские летчики учатся летать на истребителях F-16 с использованием виртуальной реальности, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных Сил.

Цитата

"Пока собратья осваивают F-16 за рубежом, летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают сражаться за украинское небо и уничтожают оккупанта на земле. И когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

Украинские пилоты, которые поедут следующими группами в страны Европы или в США для обучения на F-16, сейчас проводят домашнюю работу. Учат английский язык и работают на симуляторах.

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