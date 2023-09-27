В Воздушных Силах показали, как пилоты адаптируются к F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Воздушных Силах ВСУ показали, как украинские летчики учатся летать на истребителях F-16 с использованием виртуальной реальности, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных Сил.
Цитата
"Пока собратья осваивают F-16 за рубежом, летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают сражаться за украинское небо и уничтожают оккупанта на земле. И когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Дополнение
Украинские пилоты, которые поедут следующими группами в страны Европы или в США для обучения на F-16, сейчас проводят домашнюю работу. Учат английский язык и работают на симуляторах.