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Шатдаун может повлиять на подготовку украинских пилотов - Пентагон

Шатдаун может повлиять на подготовку украинских пилотов - Пентагон

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Потенциальный шатдаун (временная частичная остановка работы государственных органов – ред) может повлиять на программу тренировки украинских пилотов в США на истребителях F-16. Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«Мы выясняем детали, но определенное влияние на обучение украинских пилотов шатдаун может иметь. Мы надеемся, что Конгресс сможет работать и двухпартийно найти путь избежать шатдауна, но мы все еще работаем по многим деталям относительно влияния, которое это может иметь», — сказала Сабрина Сингх.

Детали

Как рассказала Сабрина Сингх, после завершения этих курсов пилоты продолжат специализированное обучение на F-16 в Аризоне.

Цитата

«Курсы английского начались для нескольких пилотов. У меня нет конкретной цифры. Курсы английского языка будут зависеть от уровня владения и навыков. Поэтому нет точного времени, когда от этих тренировок перейдут к обучению пилотированию»

Контекст

В Техасе начались курсы английского языка для нескольких украинских пилотов. После окончания - пилоты продолжат специализированное обучение на F-16 в Аризоне.

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