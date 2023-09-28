Шатдаун может повлиять на подготовку украинских пилотов - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Потенциальный шатдаун (временная частичная остановка работы государственных органов – ред) может повлиять на программу тренировки украинских пилотов в США на истребителях F-16. Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, передает УНН.
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«Мы выясняем детали, но определенное влияние на обучение украинских пилотов шатдаун может иметь. Мы надеемся, что Конгресс сможет работать и двухпартийно найти путь избежать шатдауна, но мы все еще работаем по многим деталям относительно влияния, которое это может иметь», — сказала Сабрина Сингх.
Детали
Как рассказала Сабрина Сингх, после завершения этих курсов пилоты продолжат специализированное обучение на F-16 в Аризоне.
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«Курсы английского начались для нескольких пилотов. У меня нет конкретной цифры. Курсы английского языка будут зависеть от уровня владения и навыков. Поэтому нет точного времени, когда от этих тренировок перейдут к обучению пилотированию»
Контекст
В Техасе начались курсы английского языка для нескольких украинских пилотов. После окончания - пилоты продолжат специализированное обучение на F-16 в Аризоне.
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