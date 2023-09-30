Конгрес США затвердив альтернативний проєкт бюджету, але без додаткової допомоги України
Київ • УНН
КИЇВ 30 вересня. УНН. Палата представників Конгресу США ухвалила проєкт бюджету країни на 45 днів, який не містить додаткової допомоги Україні на суму 6,2 мільярда доларів. Проект підтримали 335 конгресменів, 91 висловився проти. Тепер ініціативу має схвалити Сенат. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Якщо проєкт бюджету підтримає Сенат, він вирушить на підпис до президента США Джо Байдена. Йому необхідно підписати документ до настання неділі за місцевим часом, щоб уникнути припинення роботи федерального уряду.
Призупинення роботи уряду США може призвести до невидачі зарплат, відправки в примусову неоплачувану відпустку та звільнення сотень тисяч держслужбовців, а також до припинення дії багатьох держпрограм.
Раніше Білий дім підтримав угоду за посередництва Сенату, яка передбачала виділення Україні 6,2 мільярда доларів.
Доповнення
Як пише CNN, адміністрація Байдена, швидше за все, підтримає компроміс щодо короткострокового фінансування, який щойно ухвалила Палата представників обома партіями. Про це повідомив CNN представник Білого дому.
Серед причин цей чиновник називає те, що законопроект зберігає уряд відкритим і включає допомогу в разі стихійних лих, законопроект не містить різких скорочень державних програм.
Єдиним демократом, який проголосував проти цього проєкту бюджету, був конгресмен Майк Квіглі з Іллінойсу.
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Наразі у Сенаті зростає оптимізм, що їм вдасться уникнути припинення роботи уряду.