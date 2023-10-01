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"Шатдауна не будет?": Сенат США проголосовал за временный бюджет, в котором нет дополнительной помощи Украине

"Шатдауна не будет?": Сенат США проголосовал за временный бюджет, в котором нет дополнительной помощи Украине

Киев • УНН

 • 1079934 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Американский Сенат проголосовал за временное финансирование правительства, которое было принято через Палату представителей при поддержке обеих партий, передает УНН.

Детали 

Законопроект республиканцев направлен на то, чтобы избежать приостановки работы правительства путем временного финансирования федерального правительства.

Теперь инициатива отправится американскому президенту Джо Байдену. Ожидается, что Байден в ближайшее время подпишет её, чтобы избежать приостановления работы федерального правительства. 

Напомним

В субботу, 30 октября, Палата представителей Конгресса США приняла проект бюджета страны на 45 дней, который не содержит дополнительной помощи Украине на сумму 6,2 миллиарда долларов. Проект поддержали 335 конгрессменов, 91 высказался против. Единственным демократом, проголосовавшим против этого проекта бюджета, был конгрессмен Майк Куигли из Иллинойса.

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Дополнение

Демократы пообещали дальнейшую помощь Украине, хотя принятый временный бюджет на 45 дней ее не предусматривает. Планируется, что будет внесен отдельный законопроект о выделении дополнительной финансовой помощи Украине.

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