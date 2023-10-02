Коррупция в Украине беспокоит Белый дом больше, чем об этом публично говорят - Politico

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. В США подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, где коррупция рассматривается как реальная угроза. Стратегия в частности предусматривает реформы для борьбы с коррупцией, деолигархизацию, переход войска на стандарты НАТО и углубленное изучение английского языка, об этом пишет Politico, сообщает УНН.

Детали

Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены уровнем коррупции в Украине, чем публично это признают. Об этом свидетельствует конфиденциальный стратегический документ США, который оказался в руках журналистов Politico.

В документе говорится о том, что коррупция может заставить западных союзников отказаться от помощи борьбы Украины против российского вторжения, и что Киев не может откладывать борьбу со взяточничеством.

Также в конфиденциальной версии документа сказано, что высокий уровень восприятия коррупции может "подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени".

Конфиденциальная версия "Интегрированной стратегии страны" примерно втрое длиннее и содержит гораздо больше подробностей о целях США в Украине: от приватизации банков до помощи большему количеству школ в преподавании английского языка и поощрения украинских военных к принятию протоколов НАТО. Многие цели призваны уменьшить коррупцию, которая опустошает страну.

В документе также описываются такие цели США, как помощь в реформировании элементов аппарата национальной безопасности Украины, чтобы обеспечить "децентрализованный, толерантный к рискам подход к выполнению задач" и уменьшить "возможности для коррупции".

Стратегия также предусматривает восстановление дипломатического присутствия США в Украине, расширив его за пределы Киева до таких городов, как Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

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