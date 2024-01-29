Експерт про можливі зловживання у Нацбанку: як ми поборемо рф, якщо не побороли самі себе

Наразі, під час війни з рф, для України вкрай важлива міжнародна фінансова допомога. Проте скандали, пов'язані з корупцією та зловживанням в державних органах, шкодять іміджу держави. Таку думку у коментарі УНН висловив керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

Раніше із власних джерел УНН стало відомо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа Нацбанку до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того, як було ухвалено рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

"Ми постійно просимо допомогу, кажемо що ми побороли корупцію: дайте нам гроші - ми поборемо рф. А як ми поборемо рф, якщо ми не побороли самі себе? Тому такі справи однозначно впливають на наш імідж", - зазначив Бобиренко.

За його словами, в Україні існує неповага до інституцій, їх використовують для власних інтересів: збагачення чи примноження влади і впливу. Щось подібне, на думку Бобиренка, є також в росії. "Але чим ми тоді відрізняємося від рф, коли ми начебто боремося і воюємо за європейські цінності, а самі їх не сповідуємо? Оце є парадокс України, що вона воює за цінності, які не сповідує сама", - зазначив він.

Водночас він підкреслив, що повага до державних органів – це європейський стандарт. "Щоб ми розуміли, якщо регулятор порушує правила, то в європейській традиції це дно і плінтус. Тому що якраз повага до інституцій і є європейським стандартом", - сказав Бобиренко.

Нагадаємо

У США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, де корупція розглядається як реальна загроза. Стратегія зокрема передбачає реформи задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, перехід війська на стандарти НАТО та поглиблене вивчення англійської мови.