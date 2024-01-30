Рекордный экспорт вооружений США: $238 млрд продаж военного оборудования в 2023 году

Продажи военного оборудования США другим правительствам в 2023 году выросли на 16%: в разрезе иностранных военных продаж общая стоимость переданных оборонных товаров, услуг и сотрудничества составила 80,9 млрд долларов; прямые коммерческие продажи, согласно стоимости коммерческих сделок частного порядка, - составила 157,5 миллиарда долларов США.

Об этом передает УНН с ссылкой Государственный департамент США.

Детали

Продажи американской военной техники правительствам других стран в 2023 году выросли на 16%, поскольку многие страны стремились пополнить запасы, отправленные в Украину, и подготовиться к широкомасштабным конфликтам.

Иностранные правительства покупают оружие у американских компаний двумя основными способами: прямые коммерческие продажи, согласованные с компанией, или иностранные военные продажи, когда страна обычно связывается с представителем Министерства обороны в посольстве США в своей столице.

В 2023 финансовом году общая стоимость переданных оборонных изделий и услуг, а также мероприятий по сотрудничеству в сфере безопасности, которые проводились в рамках системы иностранных военных продаж, составила 80,9 миллиарда долларов США. Это означает увеличение на 55,9% против 51,9 миллиарда долларов США в 2022 финансовом году.

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Цифра в 80,9 миллиарда долларов США на 2023 финансовый год включает 62,25 миллиарда долларов США на продажу оружия, профинансированную союзниками и партнерами США; 3,97 миллиарда долларов, профинансированных через программу иностранного военного финансирования Title 22; и 14,68 миллиардов долларов, профинансированных через другие программы Государственного департамента, в частности Инициатива содействия безопасности Украины.

Общая санкционированная стоимость авторизаций прямых коммерческих продаж (DCS), заключенных в частном порядке, на 2023 финансовый год составила 157,5 миллиарда долларов США, - это на 2,5% больше по сравнению со 153,6 миллиардами долларов в 2022 финансовом году.

Напомним,

Представитель Пентагона Райдер заявил, что поддержка Украины также способствует пополнению оборонных запасов США.

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