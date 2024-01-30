Рекордный экспорт вооружений США: $238 млрд продаж военного оборудования в 2023 году
Общая стоимость американского экспорта вооружений в 2023 году достигла рекордных 238 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Из них $80,9 млрд - это зарубежные военные продажи, которые выросли на 55,9%, и $157,5 млрд - прямые коммерческие продажи, которые выросли на 2,5%. Рост объясняется тем, что страны пополняют запасы, отправленные в Украину, и готовятся к широкомасштабным конфликтам.
Курсантку правоохранительного вуза Днепра заподозрили в выманивании более 800 тыс. грн на сайте знакомств - ГБР
Курсантке одного из украинских правоохранительных вузов сообщено о подозрении в том, что она обманула женщину, с которой познакомилась на сайте знакомств, на сумму более 800 тысяч гривен, выдавая себя за раненого военнослужащего, который нуждается в операции. Суд избрал курсантке меру пресечения в виде содержания под стражей.
12 сотрудников Агентства ООН в Газе причастны к нападению ХАМАС на Израиль, а связи с боевиками имеет каждый десятый - WSJ
По данным американской разведки, по меньшей мере 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Около 10% сотрудников агентства в Газе имеют тесные связи с боевиками.
МАГАТЭ провело ротации миссий на четырех украинских АЭС
МАГАТЭ провело очередную ротацию мониторинговых миссий на четырех украинских атомных электростанциях.
Состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Германией по соглашению о безопасностных обязательствах
Украина и Германия провели второй раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о безопасностных обязательствах. Стороны обсудили терминологию и юридические формальности, а также договорились о дальнейшей коммуникации для завершения работы над соглашением.
Суд уменьшил залог для брата бизнесмена Игоря Мазепы до 5 млн грн
Суд уменьшил размер залога для Юрия Мазепы, брата бизнесмена Игоря Мазепы, с 45 миллионов гривен до 5 миллионов гривен, оставив его под стражей.
Киевлянин сдавал врагу места дислокации ВСУ и пытался устроиться на оборонный завод
Житель Киева сдавал российской разведке места расположения украинских военных объектов и пытался проникнуть на оборонный завод. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Илон Маск объявил, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в человеческий мозг
Стартап Илона Маска Neuralink успешно имплантировал свой первый мозговой чип пациенту. Сейчас пациент хорошо выздоравливает и демонстрирует обнадеживающую мозговую активность.
Во Львове автомобиль столкнулся с поездом, пострадали два человека
Во Львове на нерегулируемом железнодорожном переезде автомобиль KIA Rio столкнулся с поездом, в результате чего пострадали 65-летний водитель и его 64-летний пассажир. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
россияне сбрасывают осколочные боеприпасы прицельно в направлении гражданского населения - Гуменюк о ситуации на юге
россия усиливает атаки на гражданское население на юге Украины, используя беспилотники и артиллерию. Ситуация остается напряженной.