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Україна, ймовірно, вже завтра отримає від США новітні бомби GLSDB - ЗМІ

Україна, ймовірно, вже завтра отримає від США новітні бомби GLSDB - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30595 перегляди

Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу дальнього радіусу дії, яка буде передана Україні в середу для посилення її ударних можливостей.

Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка, як очікується, прибуде в Україну вже в середу. Про це пише Politico з посиланням на офіційного представника Сполучених Штатів та ще трьох людей, які ознайомлені з переговорами, передає УНН.

За даними видання, Україна отримає свою першу партію наземних бомб малого діаметру, абсолютно нову зброю великої дальності, виготовлену компанією Boeing, якої немає навіть у США.

Очікується, що нова бомба, яка може пролетіти близько 90 миль, буде "значним потенціалом для України", сказав один із американських чиновників.

"Це дає їм більш глибокий ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнює їхній арсенал далекобійного вогню", — сказав американський чиновник. 

Речник армії не відразу відповів на запит про коментар, додає Politico.

Додамо

Зброя, спільно розроблена компаніями Boeing і Saab, складається з високоточної 250-фунтової бомби, прикріпленої до ракетного двигуна і випущеної з різних наземних пускових установок. Збройні сили США мають подібну версію авіаційної бомби, але наземної версії поки немає на арсеналі США.

Видання додає, що розширений радіус дії дасть нові можливості в арсенал Києва в той час, коли бої на фронті зайшли в глухий кут, і коли Україна шукає нові способи вразити російські сили та інфраструктуру за лінією фронту.

У лютому минулого року Пентагон оголосив, що адміністрація Байдена надає Україні нову бомбу. Але перш ніж відправити нову версію, американським військовим необхідно було випробувати зброю — і це зайняло багато місяців.

За словами джерела в галузі, армія контролювала випробування нової високоточної бомби перед тим, як дати дозвіл на відправку зброї в Україну.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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