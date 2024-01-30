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Украина, вероятно, уже завтра получит от США новейшие бомбы GLSDB - СМИ

Украина, вероятно, уже завтра получит от США новейшие бомбы GLSDB - СМИ

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 19:46  •  13150 просмотра

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Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая будет передана Украине в среду для усиления ее ударных возможностей.

Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая, как ожидается, прибудет в Украину уже в среду. Об этом пишет Politico со ссылкой на официального представителя Соединенных Штатов и еще трех людей, которые ознакомлены с переговорами, передает УНН.

По данным издания, Украина получит свою первую партию наземных бомб малого диаметра, совершенно новое оружие большой дальности, изготовленное компанией Boeing, которого нет даже у США.

Ожидается, что новая бомба, которая может пролететь около 90 миль, будет "значительным потенциалом для Украины", сказал один из американских чиновников.

"Это дает им более глубокий ударный потенциал, которого они не имели, это дополняет их арсенал дальнобойного огня", - сказал американский чиновник. 

Представитель армии не сразу ответил на запрос о комментарии, добавляет Politico.

Добавим

Оружие, совместно разработанное компаниями Boeing и Saab, состоит из высокоточной 250-фунтовой бомбы, прикрепленной к ракетному двигателю и выпускаемой из различных наземных пусковых установок. Вооруженные силы США имеют подобную версию авиационной бомбы, но наземной версии пока нет на арсенале США.

Издание добавляет, что расширенный радиус действия даст новые возможности в арсенал Киева в то время, когда бои на фронте зашли в тупик, и когда Украина ищет новые способы поразить российские силы и инфраструктуру за линией фронта.

В феврале прошлого года Пентагон объявил, что администрация Байдена предоставляет Украине новую бомбу. Но прежде чем отправить новую версию, американским военным необходимо было испытать оружие - и это заняло много месяцев.

По словам источника в отрасли, армия контролировала испытания новой высокоточной бомбы перед тем, как дать разрешение на отправку оружия в Украину.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Україна, ймовірно, вже завтра отримає від США новітні бомби GLSDB - ЗМІ
Ukraine is likely to receive the latest GLSDB bombs from the US tomorrow - media
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Украина, вероятно, уже завтра получит от США новейшие бомбы GLSDB - СМИ

Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая будет передана Украине в среду для усиления ее ударных возможностей.

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