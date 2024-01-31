Міністри ЄС обговорять допомогу Україні в межах Європейського фонду миру та "новий етап" EPF - Боррель

Міністри оборони ЄС сьогодні обговорять питання фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру (EPF), а також можливе переформатування самого фонду, повідомив у середу перед відповідною зустріччю у Брюсселі Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.

Ми також обговоримо фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру (EPF). Ви знаєте, це на порядку денному лідерів завтра – пакет підтримки України. Ми маємо продемонструвати, що наша чітка прихильність Україні залишається та продовжується - сказав Боррель.

З його слів, сьогодні європейські міністри "спробують вирішити питання" щодо "нового етапу EPF".

Він нагадав, що досі фонд використовувався для того, щоб надавати з запасів вже "існуючі матеріали", але "тепер це більше стосується ідеї підтримки нового виробництва європейської оборонної промисловості".

З його слів, зараз це стосується двох речей: "як фінансування підтримки України, так і способу підштовхнути європейську промисловість до збільшення її потужностей".

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