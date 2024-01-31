Министры ЕС обсудят помощь Украине в рамках Европейского фонда мира и "новый этап" EPF - Боррель
Министры обороны ЕС обсудят предоставление дополнительной помощи Украине из фонда Европейского фонда мира и возможное переформатирование фонда.
Насчитал подчиненным миллион гривен доплат: на Николаевщине объявили подозрение должностному лицу воинской части
Начальника штаба воинской части в Николаевской области подозревают в незаконном начислении 1 миллиона гривен подчиненным, которые фактически не выполняли боевых задач.
Израиль призывает отправить Генсека ООН в отставку
Израиль призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку после заявлений о том, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС.
Украинские воины нанесли поражение оккупантам на левом берегу Днепра: уничтожены РСЗО "БМ-21", пушки, танк
Украинские защитники продолжают операции на левом берегу Днепра, уничтожив 1 танк, 2 РСЗО БМ-21, 3 пушки и убив 90 российских военнослужащих.
россияне ударили по Херсонщине: ранен 57-летний мужчина
57-летний мужчина получил осколочное ранение руки после того, как российские войска обстреляли жилой дом в селе Тягинка Херсонской области.
Украина ищет различные пути для получения необходимого количества боеприпасов - Кулеба
Украина изучает различные варианты получения необходимого количества боеприпасов для своих Вооруженных сил, поскольку они нуждаются в большем количестве поставок для продолжения борьбы с россией.
"Вопрос жизни и смерти": пять лидеров ЕС требуют серьезного отношения блока к усилиям по вооружению Украины
Пять лидеров ЕС призывают блок выполнить обещания и предоставить Украине достаточно оружия.
россия намеренно "глушит" GPS в Европе - командующий силами Эстонии
По словам командующего Сил обороны Эстонии, россия намеренно нарушает работу GPS в Европе, чтобы протестировать оборудование и возможности для создания помех на фоне потенциальных будущих конфликтов с НАТО.
россияне ночью ударили ракетами С-300 и "Искандер" по Покровску в Донецкой области: ранены шесть человек
Российские ракеты ночью попали в предприятие в Покровске Донецкой области, ранив шестерых гражданских лиц.
Китай заявляет, что Трамп может покинуть Тайвань, если победит на выборах в США
В Китае считают, что в случае победы Трампа на выборах в США, Тайвань превратится в разменную монету и США откажутся от обещаний защищать остров от потенциального военного нападения со стороны Китая.