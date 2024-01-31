Министры ЕС обсудят помощь Украине в рамках Европейского фонда мира и "новый этап" EPF - Боррель

Министры обороны ЕС сегодня обсудят вопрос фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF), а также возможное переформатирование самого фонда, сообщил в среду перед соответствующей встречей в Брюсселе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Мы также обсудим фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF). Вы знаете, это на повестке дня лидеров завтра - пакет поддержки Украины. Мы должны продемонстрировать, что наша четкая приверженность Украине остается и продолжается - сказал Боррель.

По его словам, сегодня европейские министры "попытаются решить вопрос" относительно "нового этапа EPF".

Он напомнил, что до сих пор фонд использовался для того, чтобы предоставлять из запасов уже "существующие материалы", но "теперь это больше касается идеи поддержки нового производства европейской оборонной промышленности".

По его словам, сейчас это касается двух вещей: "как финансирования поддержки Украины, так и способа подтолкнуть европейскую промышленность к увеличению ее мощностей".

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