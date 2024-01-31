"Вопрос жизни и смерти": пять лидеров ЕС требуют серьезного отношения блока к усилиям по вооружению Украины
Пять лидеров ЕС призывают блок выполнить обещания и предоставить Украине достаточно оружия.
россия намеренно "глушит" GPS в Европе - командующий силами Эстонии
По словам командующего Сил обороны Эстонии, россия намеренно нарушает работу GPS в Европе, чтобы протестировать оборудование и возможности для создания помех на фоне потенциальных будущих конфликтов с НАТО.
россияне ночью ударили ракетами С-300 и "Искандер" по Покровску в Донецкой области: ранены шесть человек
Российские ракеты ночью попали в предприятие в Покровске Донецкой области, ранив шестерых гражданских лиц.
Китай заявляет, что Трамп может покинуть Тайвань, если победит на выборах в США
В Китае считают, что в случае победы Трампа на выборах в США, Тайвань превратится в разменную монету и США откажутся от обещаний защищать остров от потенциального военного нападения со стороны Китая.
Подорвались на собственной мине: в белгородской области твои военные рф получили ранения в результате взрыва
Российские солдаты получили ранения, подорвавшись на собственной противопехотной мине, установленной вблизи границы с Украиной в Белгородской области.
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
Силы обороны юга Украины продолжают отбивать российские атаки возле села Крынки в Херсонской области, нанося потери российским войскам, которые пытаются выбить их с плацдарма на левом берегу.
Опендатабот: количество младенцев, рожденных в Украине в 2023 году, сократилось на 32%
По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родились более 180 тысяч детей. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.
Задержан агент фсб, который помогал россиянам готовить маршрут для проникновения на Сумщину
Служба безопасности Украины задержала в Сумской области агента ФСБ, который разведывал позиции украинских военных и готовил маршруты проникновения в Украину российских диверсионных групп.
Норвегия усиливает контроль в отношении украинских беженцев, чтобы снизить давление на муниципалитеты
Норвегия введет более строгие правила для украинских беженцев, чтобы уменьшить давление на муниципалитеты, включая требования к работе и ограничения финансовой помощи тем, кто живет за пределами центров приема беженцев.
Украине нужно больше боеприпасов - Боррель
Украина нуждается в большем количестве боеприпасов для защиты от российского вторжения, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами обороны стран-членов ЕС.