"Вопрос жизни и смерти": пять лидеров ЕС требуют серьезного отношения блока к усилиям по вооружению Украины

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  128431 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30 январь 2024, 11:31  •  133847 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30 январь 2024, 10:19  •  131515 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  131454 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  128425 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  149079 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  161012 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Вопрос жизни и смерти": пять лидеров ЕС требуют серьезного отношения блока к усилиям по вооружению Украины

Пять лидеров ЕС призывают блок выполнить обещания и предоставить Украине достаточно оружия.

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По словам командующего Сил обороны Эстонии, россия намеренно нарушает работу GPS в Европе, чтобы протестировать оборудование и возможности для создания помех на фоне потенциальных будущих конфликтов с НАТО.

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россияне ночью ударили ракетами С-300 и "Искандер" по Покровску в Донецкой области: ранены шесть человек

Российские ракеты ночью попали в предприятие в Покровске Донецкой области, ранив шестерых гражданских лиц.

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В Китае считают, что в случае победы Трампа на выборах в США, Тайвань превратится в разменную монету и США откажутся от обещаний защищать остров от потенциального военного нападения со стороны Китая.

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Подорвались на собственной мине: в белгородской области твои военные рф получили ранения в результате взрыва

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Силы обороны юга Украины продолжают отбивать российские атаки возле села Крынки в Херсонской области, нанося потери российским войскам, которые пытаются выбить их с плацдарма на левом берегу.

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Опендатабот: количество младенцев, рожденных в Украине в 2023 году, сократилось на 32%

По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родились более 180 тысяч детей. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

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Опендатабот: количество младенцев, рожденных в Украине в 2023 году, сократилось на 32%

Задержан агент фсб, который помогал россиянам готовить маршрут для проникновения на Сумщину

Служба безопасности Украины задержала в Сумской области агента ФСБ, который разведывал позиции украинских военных и готовил маршруты проникновения в Украину российских диверсионных групп.

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Задержан агент фсб, который помогал россиянам готовить маршрут для проникновения на Сумщину

Норвегия усиливает контроль в отношении украинских беженцев, чтобы снизить давление на муниципалитеты

Норвегия введет более строгие правила для украинских беженцев, чтобы уменьшить давление на муниципалитеты, включая требования к работе и ограничения финансовой помощи тем, кто живет за пределами центров приема беженцев.

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Норвегия усиливает контроль в отношении украинских беженцев, чтобы снизить давление на муниципалитеты

Украине нужно больше боеприпасов - Боррель

Украина нуждается в большем количестве боеприпасов для защиты от российского вторжения, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами обороны стран-членов ЕС.

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Украине нужно больше боеприпасов - Боррель