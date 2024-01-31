"Вопрос жизни и смерти": пять лидеров ЕС требуют серьезного отношения блока к усилиям по вооружению Украины

Пять лидеров ЕС - Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов - сделали призыв к блоку наконец серьезно отнестись к совместным усилиям по вооружению Украины, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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"ЕС не выполнил свои обещания, данные Украине, и ему необходимо просто сейчас серьезно заняться вооружением Киева в достаточной степени, чтобы победить россию", - таково послание пяти лидеров ЕС в совместном письме к газете Financial Times сегодня утром, отмечает издание.

Как указывает издание, после полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года ЕС предоставил Украине финансовую и военную поддержку на сумму около 68 миллиардов евро. "Но потоки оружия и денежных средств сократились, а предложения по обновлению и того, и другого застопорились", - говорится в статье.

Оба эти вопроса будут на повестке дня экстренного саммита лидеров ЕС завтра, 1 февраля, в Брюсселе.

"У Украины недостаточно артиллерийских боеприпасов. А обязательства по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Украины", - пишут в своем письме канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и трое других лидеров ЕС.

Они указывают на обещание поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. "Суровая правда: мы не достигли этой цели", - пишут они.

Авторы, в число которых также входят премьер-министры Чехии, Эстонии и Нидерландов Петр Фиала, Кайя Каллас и Марк Рютте, говорят о "нашей способности продолжать поддерживать и предоставлять подспорье обороне Украины... - это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для отважных женщин и мужчин Вооруженных сил Украины - вопрос жизни и смерти".

Страны ЕС, как указано, "торгуются" относительно обновления Европейского фонда мира блока, который помогает платить за оружие. На повестке дня стоит увеличение его размера на 5 миллиардов евро и переход от возмещения странами за поставки оружия в Украину к финансированию производства вооружений.

Любой путь хорош, утверждают авторы письма: "Пути менее важны. Цель и средства имеют решающее значение... Мы будем продолжать изучать все варианты и приглашать союзников и партнеров к совместному финансированию инициатив".

Но ощущение срочности имеет первостепенное значение, добавляют они, "потому что новые заказы, которые мы размещаем сегодня, достигнут поля боя только к следующему году".

И это послание другим странам, прежде всего Франции, которые выступают против разрешения странам, не входящим в ЕС, участвовать в совместных производственных усилиях, отмечает издание.

"Страны-партнеры также могут сыграть важную роль, и им предлагается присоединиться к нашим коллективным усилиям", - заявляют авторы.

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