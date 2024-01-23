Глава Пентагона - партнерам по формату "Рамштайн": мы не должны колебаться в нашей поддержке Украины

Министр обороны США Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подчеркнул партнерам важность не колебаться в поддержке Украины, пишет УНН.

Итак, давайте внесем ясность. Наша поддержка борьбы Украины против тирании делает все наши страны более безопасными. Если мы потеряем нервы, если мы дрогнем, если мы потерпим провал в сдерживании других потенциальных агрессоров, мы только вызовем еще большее кровопролитие и хаос. Итак, суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности. И мы не должны колебаться в нашей поддержке Украины - сказал Остин.

Он подчеркнул, что "в борьбе Украины на кону безопасность всего международного сообщества".

"И я более чем когда-либо полон решимости работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддержать Украину и выполнить свою работу", - подытожил он.

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