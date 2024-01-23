Голова Пентагону - партнерам по формату "Рамштайн": ми не повинні коливатися в нашій підтримці України
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на важливості непохитної підтримки України, заявивши, що безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки.
Міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України наголосив партнерам на важливості не коливатися в підтримці України, пише УНН.
Тож, давайте внесемо ясність. Наша підтримка боротьби України проти тиранії робить усі наші країни безпечнішими. Якщо ми втратимо нерви, якщо ми здригнемося, якщо ми зазнаємо провалу у стримуванні інших потенційних агресорів, ми лише викличемо ще більше кровопролиття та хаос.Отже, суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки. І ми не повинні коливатися в нашій підтримці України
Він підкреслив, що "в боротьбі України на кону безпека всього міжнародного співтовариства".
"І я більш ніж будь-коли сповнений рішучості працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб підтримати Україну і виконати свою роботу", - підсумував він.
Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення23.01.24, 16:00 • 25000 переглядiв