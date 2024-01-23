Голова Пентагону - партнерам по формату "Рамштайн": ми не повинні коливатися в нашій підтримці України

Міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України наголосив партнерам на важливості не коливатися в підтримці України, пише УНН.

Тож, давайте внесемо ясність. Наша підтримка боротьби України проти тиранії робить усі наші країни безпечнішими. Якщо ми втратимо нерви, якщо ми здригнемося, якщо ми зазнаємо провалу у стримуванні інших потенційних агресорів, ми лише викличемо ще більше кровопролиття та хаос.Отже, суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки. І ми не повинні коливатися в нашій підтримці України - сказав Остін.

Він підкреслив, що "в боротьбі України на кону безпека всього міжнародного співтовариства".

"І я більш ніж будь-коли сповнений рішучості працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб підтримати Україну і виконати свою роботу", - підсумував він.

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