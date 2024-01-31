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"Питання життя і смерті": п'ять лідерів ЄС вимагають серйозного ставлення блоку до зусиль з озброєння України

"Питання життя і смерті": п'ять лідерів ЄС вимагають серйозного ставлення блоку до зусиль з озброєння України

Київ • УНН

 • 24112 перегляди

П'ять лідерів ЄС закликають блок виконати обіцянки і надати Україні достатньо зброї

П'ять лідерів ЄС - Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів - зробили заклик до блоку нарешті серйозно поставитися до спільних зусиль щодо озброєння України, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"ЄС не виконав свої обіцянки, дані Україні, і йому необхідно просто зараз серйозно зайнятися озброєнням Києва достатньою мірою, щоб перемогти росію", - таке послання п'ятьох лідерів ЄС у спільному листі до газети Financial Times сьогодні вранці, зазначає видання.

Як вказує видання, після повномасштабного вторгнення рф до України у лютому 2022 року ЄС надав Україні фінансову та військову підтримку на суму близько 68 мільярдів євро. "Але потоки зброї та грошових коштів скоротилися, а пропозиції щодо оновлення і того, й іншого застопорилися", - ідеться у статті.

Обидва ці питання будуть на порядку денному екстреного саміту лідерів ЄС завтра, 1 лютого, у Брюсселі.

"В України недостатньо артилерійських боєприпасів. А зобов'язання щодо військової підтримки ризикують не відповідати потребам України", - пишуть у своєму листі канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та троє інших лідерів ЄС.

Вони вказують на обіцянку поставити Україні 1 млн артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. "Сувора правда: ми не досягли цієї мети", - пишуть вони.

Автори, до яких також входять прем'єр-міністри Чехії, Естонії та Нідерландів Петр Фіала, Кайя Каллас та Марк Рютте, говорять про "нашу здатність продовжувати підтримувати та надавати підпору обороні України... - це питання нашої спільної європейської безпеки, а для відважних жінок і чоловіків Збройних сил України - питання життя і смерті".

Країни ЄС, як вказано, "торгуються" щодо оновлення Європейського фонду миру блоку, який допомагає платити за зброю. На порядку денному стоїть збільшення його обсягу на 5 мільярдів євро та перехід від відшкодування країнами постачання зброї в Україну до фінансування виробництва озброєнь.

Будь-який шлях хороший, стверджують автори листа: "Шляхи менш важливі. Мета та засоби мають вирішальне значення... Ми продовжуватимемо вивчати всі варіанти та запрошуватимемо союзників та партнерів до спільного фінансування ініціатив".

Але відчуття терміновості має першорядне значення, додають вони, "бо нові замовлення, які ми розміщуємо сьогодні, досягнуть поля бою лише до наступного року".

І це послання іншим країнам, насамперед Франції, які виступають проти дозволу країнам, які не входять до ЄС, брати участь у спільних виробничих зусиллях, зазначає видання.

"Країни-партнери також можуть відіграти важливу роль, і їм пропонується приєднатися до наших колективних зусиль", - заявляють автори.

Голова Пентагону - партнерам по формату "Рамштайн": ми не повинні коливатися в нашій підтримці України23.01.24, 16:19 • 26487 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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