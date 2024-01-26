Трампа розкритикували у республіканців за спробу зірвати угоду по кордону, від якої залежить допомога Україні. Той відреагував

Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні назвав підхід Дональда Трампа, який намагається зірвати угоду в Сенаті щодо кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні, "жахливим".

Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Я думаю, що кордон є дуже важливим питанням для Дональда Трампа. І той факт, що він повідомив сенаторам-республіканцям та конгресменам, що він не хоче, щоб ми вирішували прикордонну проблему, тому що він хоче звинуватити в цьому Байдена, справді жахливий

Він визнав, що у США відбувається криза на кордоні й американський народ страждає внаслідок того, що відбувається на кордоні.

Хтось балотується на пост президента не для того, щоби спробувати вирішити проблему, а не говорити: "Гей, залиш цю проблему". Не вирішуйте це. Дозвольте мені взяти на себе відповідальність за вирішення цієї проблеми пізніше

Як пише Raw Story, Дональд Трамп в соцмережі Truth Social відповів Ромні, який розкритикував його за нібито саботаж угоди про кордон з метою завдати шкоди переобранню Джо Байдена.

Нам потрібен сильний, потужний і, по суті, "ідеальний" кордон, і, якщо ми не отримаємо його, нам краще не укладати угоду, навіть якщо це підштовхне нашу країну до тимчасового "закриття"