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Трампа розкритикували у республіканців за спробу зірвати угоду по кордону, від якої залежить допомога Україні. Той відреагував

Трампа розкритикували у республіканців за спробу зірвати угоду по кордону, від якої залежить допомога Україні. Той відреагував

Київ • УНН

 • 23355 перегляди

Президент Трамп зазнав критики з боку республіканців, зокрема Мітта Ромні, за те, що він нібито підірвав прикордонну угоду з Мексикою, щоб звинуватити Байдена. Угода передбачає продовження допомоги Україні. У відповідь Трамп виступив за "ідеальний" кордон, навіть якщо це призведе до тимчасового закриття.

Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні назвав підхід Дональда Трампа, який намагається зірвати угоду в Сенаті щодо кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні, "жахливим".

Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.    

Я думаю, що кордон є дуже важливим питанням для Дональда Трампа. І той факт, що він повідомив сенаторам-республіканцям та конгресменам, що він не хоче, щоб ми вирішували прикордонну проблему, тому що він хоче звинуватити в цьому Байдена, справді жахливий

- сказав Ромні зі штату Юта.

 Він визнав, що у США відбувається криза на кордоні й американський народ страждає внаслідок того, що відбувається на кордоні.  

Хтось балотується на пост президента не для того, щоби спробувати вирішити проблему, а не говорити: "Гей, залиш цю проблему". Не вирішуйте це. Дозвольте мені взяти на себе відповідальність за вирішення цієї проблеми пізніше

- заявив Ромні.

Як пише Raw Story, Дональд Трамп в соцмережі Truth Social відповів Ромні, який розкритикував його за нібито саботаж угоди про кордон з метою завдати шкоди переобранню Джо Байдена.

Нам потрібен сильний, потужний і, по суті, "ідеальний" кордон, і, якщо ми не отримаємо його, нам краще не укладати угоду, навіть якщо це підштовхне нашу країну до тимчасового "закриття"

- заявив Трамп.

Доповнення

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл повідомив Республіканську партію, що вони перебувають у "скрутному становищі" з приводу кордону і пакета допомоги Україні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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