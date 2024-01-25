Лідер республіканців у Сенаті: ми в "скрутному становищі" з приводу кордону і пакета допомоги Україні

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл повідомив Республіканську партію, що вони перебувають у "скрутному становищі" з приводу кордону і пакета допомоги Україні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

За словами джерела Республіканської партії, знайомого з цим питанням, Макконнелл сказав республіканцям на приватній зустрічі в середу, що вони перебувають у "скрутному становищі", з огляду на те, що двопартійні переговори з питань імміграції створили внутрішньопартійну ворожнечу і, можливо, закрили шлях до схвалення масштабного пакета.. - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові сумніви лідера Республіканської партії в Сенаті - одного з провідних прихильників збільшення допомоги Україні - припускають, що Конгресу, можливо, доведеться зайнятися цими питаннями цілком або розбити пакет на окремі частини, хоча ніяких рішень ухвалено не було.

За словами джерел, мета Макконнелла на зустрічі полягала в тому, щоб пояснити своїм колегам, що чіткого шляху вперед не існує, якщо члени не будуть готові піти на компроміс. Нові сумніви виникли у зв'язку з тим, що республіканці в Палаті представників - за підтримки Трампа, який критикує імміграцію як головне питання виборів - протестують з приводу двопартійних переговорів, навіть до того, як вони завершилися.

Республіканці вже розділилися в думках щодо того, чи слід схвалювати будь-яку допомогу Україні, навіть незважаючи на те, що вони наполягали на тому, що питання про кордон має бути вирішене до того, як буде схвалено допомогу Україні. На додачу до всього, вимога республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про безпеку кордонів - HR 2 - не підходить демократам - йдеться в повідомленні.

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Під час зустрічі Макконнелл зачитав цитату Трампа 2018 року, яка ставить під сумнів можливість демократів коли-небудь голосувати за безпеку кордонів, і послання своїм колегам із Республіканської партії про те, що це може бути найкраща можливість для республіканців забезпечити безпеку кордонів за останні десятиліття.

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Сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс, який є одним із тих, хто підтримує збільшення допомоги, сказав, що він просто хоче нагадати своїм колегам, що бездіяльність може мати наслідки.

Доповнення

Байден сподівається наступного тижня отримати у Сенаті угоду щодо кордону, від чого залежить допомога Україні.