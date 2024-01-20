Байден надеется на следующей неделе получить в Сенате соглашение по границе, от чего зависит помощь Украине

Президент США Джо Байден в пятницу дал понять, что он надеется на то, что соглашение по границе США и Мексики, что может разблокировать финансирование для Украины, может быть достигнуто на следующей неделе, по меньшей мере в Сенате, контролируемом демократами, и заявил, что готов одобрить "масштабные изменения", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Республиканцы в Конгрессе США заблокировали экстренное финансирование для Украины в попытке протолкнуть новую политику по безопасности на границе США и Мексики. Они обвиняют политику Байдена в притоке иммигрантов в США.

Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то решить по крайней мере в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет - сказал Байден аудитории мэров, собравшейся в Белом доме.

"Теперь вопрос к спикеру и республиканцам Палаты представителей: готовы ли они также действовать?", - отметил он.

В Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство, некоторые члены, которые придерживаются жесткой линии, пригрозили попытаться отстранить спикера Майка Джонсона, если он вынесет на рассмотрение соглашение о безопасности границ как часть пакета, который также будет включать помощь Украине.

В пятницу Байден признал, что изменения в иммиграционной политике нужны.

"Я готов решить проблему, я действительно готов - масштабные изменения, и я говорю об этом искренне, - сказал он. - Я считаю, что нам нужны существенные изменения в политике на границе, включая изменения в нашей системе предоставления убежища".

Байден не стал вдаваться в подробности, но позже сообщил журналистам, что граница не защищена.

Дополнение

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее сообщила журналистам, что переговоры с сенаторами-республиканцами и демократами были продуктивными и обнадеживающими, но отказалась сообщить подробности.

В Сенате США ожидают рассмотрения пакета мер по безопасности границ и Украины на следующей неделе