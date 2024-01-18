В Сенате США ожидают рассмотрения пакета мер по безопасности границ и Украины на следующей неделе

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил журналистам в среду, что он ожидает, что Сенат рассмотрит двухпартийное соглашение о финансировании для Украины и безопасности границ на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

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Макконнелл отметил, что демократы контролируют повестку дня Сената, но выразил уверенность, что участники переговоров обнародуют соглашение по безопасности границ в ближайшие несколько дней.

Я предполагаю, что мы, скорее всего, обсудим этот вопрос в Сенате на следующей неделе - заявил Макконнелл.

Лидеры Республиканской партии говорят, что остающимся камнем преткновения являются разногласия по поводу полномочий президента США Джо Байдена предоставлять "пароль" мигрантам, встреченным на южной границе страны.

Лидер Республиканской партии признал, что администрации Байдена и демократам в Сенате придется уступить большее количество позиций по "паролю", но выразил уверенность, что обе стороны в конце концов придут к компромиссу.

"Мы надеемся получить заслуживающий доверия пакет мер в отношении границы", - сказал он, добавив: "Я ожидаю, что он будет перед нами на следующей неделе".

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер повторил уверенность Макконнелла в скором достижении соглашения, заявив в среду: "Мы ближе, чем когда-либо".

"Впервые я настроен оптимистично. Впервые я думаю, что шансы достичь этого в Сенате выше, чем не сделать этого, - сказал он. - Это хорошие новости".

"Принятие дополнения - одна из самых сложных задач, которые Сенат делал за долгое время, но мы должны закончить эту работу, - добавил он. - Украина уже страдает от нехватки вооружений..."

Пакет будет включать более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 14 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности границы и оформлении мигрантов, прибывающих в страну.

Макконнелл, однако, признал, что республиканцы в Сенате не уверены, сможет ли любое двухпартийное соглашение пройти и в Палате представителей, где спикер Майк Джонсон (республиканец) находится под постоянным давлением со стороны коллег-консерваторов.

"Я не знаю, что будет делать Палата представителей. Мы работаем над тем, чтобы получить от Сената пакет, который будет заслуживать доверия и касается вопросов национальной безопасности и безопасности границ", - заявил он в среду.

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