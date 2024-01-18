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У Сенаті США очікують розгляду пакету заходів щодо безпеки кордонів та України наступного тижня

У Сенаті США очікують розгляду пакету заходів щодо безпеки кордонів та України наступного тижня

Київ • УНН

 • 30726 перегляди

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл висловив упевненість, що двопартійна угода щодо фінансування України та безпеки кордонів буде розглянута Сенатом наступного тижня. Запропонований пакет включає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 14 мільярдів доларів на безпеку кордонів та оформлення мігрантів.

Лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив журналістам у середу, що він очікує, що Сенат розгляне двопартійну угоду про фінансування для України та безпеку кордонів наступного тижня, пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Макконнелл зазначив, що демократи контролюють порядок денний Сенату, але висловив упевненість, що учасники переговорів оприлюднять угоду щодо безпеки кордонів у найближчі кілька днів.

Я припускаю, що ми, швидше за все, обговоримо це питання в Сенаті наступного тижня

- заявив Макконнелл.

Лідери Республіканської партії кажуть, що каменем спотикання, що залишається, є розбіжності з приводу повноважень президента США Джо Байдена надавати "пароль" мігрантам, зустрінутих на південному кордоні країни.

Лідер Республіканської партії визнав, що адміністрації Байдена і демократам у Сенаті доведеться поступитися більшою кількістю позицій щодо "пароля", але висловив упевненість, що обидві сторони зрештою прийдуть до компромісу.

"Ми сподіваємося отримати пакет заходів, що заслуговує на довіру, щодо кордону", — сказав він, додавши: "Я очікую, що він буде перед нами наступного тижня".

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер повторив упевненість Макконнелла у швидкому досягненні угоди, заявивши в середу: "Ми ближчі, ніж будь-коли".

"Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я думаю, що шанси досягти цього в Сенаті вищі, ніж не зробити цього, - сказав він. - Це гарні новини."

"Ухвалення доповнення - одне з найскладніших завдань, які Сенат робив за довгий час, але ми повинні закінчити цю роботу, - додав він. - Україна вже страждає від нестачі озброєнь..."

Пакет включатиме понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 14 мільярдів доларів на допомогу у забезпеченні безпеки кордону та оформленні мігрантів, які прибувають до країни.

Макконнелл, однак, визнав, що республіканці в Сенаті не впевнені, чи зможе будь-яка двопартійна угода пройти і в Палаті представників, де спікер Майк Джонсон (республіканець) перебуває під постійним тиском з боку колег-консерваторів.

"Я не знаю, що робитиме Палата представників. Ми працюємо над тим, щоб отримати від Сенату пакет, який заслуговуватиме на довіру і стосується питань національної безпеки та безпеки кордонів", - заявив він у середу.

"Позитивні сигнали точно є" – Маркарова про допомогу від США16.01.24, 02:01 • 36402 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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