У Сенаті США очікують розгляду пакету заходів щодо безпеки кордонів та України наступного тижня

Лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив журналістам у середу, що він очікує, що Сенат розгляне двопартійну угоду про фінансування для України та безпеку кордонів наступного тижня, пише УНН з посиланням на The Hill.

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Макконнелл зазначив, що демократи контролюють порядок денний Сенату, але висловив упевненість, що учасники переговорів оприлюднять угоду щодо безпеки кордонів у найближчі кілька днів.

Я припускаю, що ми, швидше за все, обговоримо це питання в Сенаті наступного тижня - заявив Макконнелл.

Лідери Республіканської партії кажуть, що каменем спотикання, що залишається, є розбіжності з приводу повноважень президента США Джо Байдена надавати "пароль" мігрантам, зустрінутих на південному кордоні країни.

Лідер Республіканської партії визнав, що адміністрації Байдена і демократам у Сенаті доведеться поступитися більшою кількістю позицій щодо "пароля", але висловив упевненість, що обидві сторони зрештою прийдуть до компромісу.

"Ми сподіваємося отримати пакет заходів, що заслуговує на довіру, щодо кордону", — сказав він, додавши: "Я очікую, що він буде перед нами наступного тижня".

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер повторив упевненість Макконнелла у швидкому досягненні угоди, заявивши в середу: "Ми ближчі, ніж будь-коли".

"Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я думаю, що шанси досягти цього в Сенаті вищі, ніж не зробити цього, - сказав він. - Це гарні новини."

"Ухвалення доповнення - одне з найскладніших завдань, які Сенат робив за довгий час, але ми повинні закінчити цю роботу, - додав він. - Україна вже страждає від нестачі озброєнь..."

Пакет включатиме понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 14 мільярдів доларів на допомогу у забезпеченні безпеки кордону та оформленні мігрантів, які прибувають до країни.

Макконнелл, однак, визнав, що республіканці в Сенаті не впевнені, чи зможе будь-яка двопартійна угода пройти і в Палаті представників, де спікер Майк Джонсон (республіканець) перебуває під постійним тиском з боку колег-консерваторів.

"Я не знаю, що робитиме Палата представників. Ми працюємо над тим, щоб отримати від Сенату пакет, який заслуговуватиме на довіру і стосується питань національної безпеки та безпеки кордонів", - заявив він у середу.

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