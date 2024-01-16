"Позитивні сигнали точно є" – Маркарова про допомогу від США
Київ • УНН
Посол України в США Оксана Маркарова підтвердила, що Конгрес США підтримує надання допомоги Україні, але наразі тривають дискусії щодо деталей. Вона закликає американських політиків прискорити прийняття рішень щодо фінансової та оборонної допомоги для підвищення стійкості України.
В обох партіях Конгресу США підтримують надання допомоги України, хоча дискусії з цього питання тривають. Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова на відкритті "Українського дому" у Давосі, передає УНН.
Деталі
Маркарова запевнила, що позитивні сигнали точно є – зокрема не обговорюється чи допомагати Україні взагалі, чи ні. Просто обговорюється інші питання, які навіть не пов'язані з Україною, але вони йдуть одним пакетом.
"Ми маємо, як і раніше, дуже сильну двопартійну підтримку. Є дуже важкі обговорення, однак дискусії тривають. Попри те що ми не змогли побачити ухвалення пакета допомоги до Різдва, обговорення триває і ми бачимо прогрес
Вона закликала американських політиків пришвидшити ухвалення рішень та надати і зброю, і гроші, тому що це важливо для стійкості України.
Маркарова розповіла, скільки у США лишилось грошей для допомоги Україні18.12.23, 01:10 • 69003 перегляди
Нагадаємо
Президент США Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік, документ включає пакет допомоги Україні.