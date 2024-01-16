"Позитивні сигнали точно є" – Маркарова про допомогу від США

В обох партіях Конгресу США підтримують надання допомоги України, хоча дискусії з цього питання тривають. Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова на відкритті "Українського дому" у Давосі, передає УНН.

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Маркарова запевнила, що позитивні сигнали точно є – зокрема не обговорюється чи допомагати Україні взагалі, чи ні. Просто обговорюється інші питання, які навіть не пов'язані з Україною, але вони йдуть одним пакетом.

"Ми маємо, як і раніше, дуже сильну двопартійну підтримку. Є дуже важкі обговорення, однак дискусії тривають. Попри те що ми не змогли побачити ухвалення пакета допомоги до Різдва, обговорення триває і ми бачимо прогрес