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Байден подписал бюджет США на 2023 год

Байден подписал бюджет США на 2023 год

Киев • УНН

 • 471383 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, документ включает пакет помощи Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Байдена.

Цитата 

"Сегодня я подписал двухпартийный комплексный законопроект, который завершает год исторического прогресса. Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после катастроф, финансирование VAWA - и предоставит критически важную помощь для Украины. С нетерпением ждем больше в 2023 году", - отметил он.

Напомним 

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. В частности, он будет включать около 50 миллиардов долларов помощи Украине.

Украинские Национальные Новости

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