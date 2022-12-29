Байден подписал бюджет США на 2023 год

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"Сегодня я подписал двухпартийный комплексный законопроект, который завершает год исторического прогресса. Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после катастроф, финансирование VAWA - и предоставит критически важную помощь для Украины. С нетерпением ждем больше в 2023 году", - отметил он.

Напомним

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. В частности, он будет включать около 50 миллиардов долларов помощи Украине.