Байден підписав бюджет США на 2023 рік

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"Сьогодні я підписав двопартійний комплексний законопроект, який завершує рік історичного прогресу. Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA - і надасть критично важливу допомогу для України. З нетерпінням чекаємо на більше у 2023 році", - зазначив він.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден підписав проєкт оборонного бюджету на 2023 фінансовий рік. Зокрема, він включатиме близько 50 мільярдів доларів допомоги Україні.